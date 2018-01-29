У Манафорта при Януковиче было свое «теневое правительство»

Политтехнолог и бывший советник Виктора Януковича Пол Манафорт держал своих людей в каждом украинском министерстве, утверждается в расследовании аналитика The Atlantic Франка Фоера.

Фоер пишет, что Манафорт выстроил очень близкие отношения с Януковичем. Они часто играли в теннис, ходили в сауну и могли даже вместе плавать голыми. Манафорт убедил Януковича одеваться в такие же, как у него, костюмы, носить такую же прическу, научил его, как улыбаться и как вести переговоры.

Бывший пресс-секретарь МИД Украины Олег Волошин рассказал, что Янукович слушал только Манафорта, а аргументы украинских чиновников просто игнорировал.

"Мы работали в Украине очень долгое время, и у Пола было целое собственное теневое правительство... У него был свой человек в каждом министерстве," – рассказал один из заместителей Манафорта Рик Гейтс.

Автор расследования пишет, что Манафорт получал от Януковича огромные суммы – больше, чем когда-либо до этого в своей жизни. Услуги политтехнолога часто оплачивались из карманов украинских олигархов, лояльных к Януковичу.

После Евромайдана Манафорт вернулся в США и начал лечение в психологической клинике в Аризоне. Одна из его дочерей призналась, что тогда ее отец был на грани самоубийства.

В июне 2016 года он возглавил предвыборный штаб кандидата в президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что в США начали расследование против экс-главы предвыборного штаба Трампа. Манафорт, а также его бывший бизнес-партнер Рик Гейтс обвиняются в мошенничестве, отмывании средств, сговоре против интересов США и введении в заблуждение американских властей относительно своего сотрудничества с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его "Партией регионов".

Они стали первыми обвиняемыми в рамках расследования Мюллера возможного вмешательства России в выборы президента США в 2016 году.

Манафорт останется под домашним арестом в период расследования дела относительно вмешательства РФ в президентские выборы в США. // Сегодня