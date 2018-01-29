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28-летнюю модель убили и расчленили, упаковав в два чемодана

29.01.2018 09:09

Полиция США обнаружила расчлененное и обезглавленное тело модели Сары Жгоул в двух чемоданах внутри легкового автомобиля, передает The Oregonian.

Инцидент произошел в городе Алоха, штат Орегон. По информации издания, злоумышленник спрятал труп в багажнике черного BMW.

В США тело убитой модели нашли в двух чемоданах

Местная полиция взяла под стражу предполагаемого виновника преступления. Перед задержанием он пытался покончить с собой. Имя подозреваемого правоохранители не раскрывают.

У погибшей остался маленький сын. Она работала моделью, актрисой и озвучивала фильмы. Ей было всего 28 лет. // УНН

 

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