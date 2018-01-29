Сайту Кремля пришлось исправлять путинскую «Ломоносиану»

В телеэфир речь президента пошла как есть, а на сайте Кремля ошибку поправили, обратил внимание "Дождь"

25 января, в День студента, состоялся телемост в Казанском федеральном университете. Путин во время общения со студентами заявил, что Ломоносов показал первый пример образовательной мобильности: "пешком из Архангельска добрался до Петербурга". "Это до сих пор для всех нас остается самым лучшим примером стремления к знаниям и реализации своей мечты. Поэтому мы, безусловно, должны это помнить всегда", - подчеркнул Путин.

Ломоносов шел из села Холмогоры в Москву, где затем поступил в Славяно-греко-латинскую академию, подделав документы. Студенты главу государства поправлять не стали.

Высказывание Путина без указания на ошибку появилось в сюжетах телеканала "Культура" и Первого канала, отмечает Znak.com