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Сайту Кремля пришлось исправлять путинскую «Ломоносиану»

29.01.2018 09:18

 Президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами Казанского федерального университета допустил фактическую ошибку в биографии Михаила Ломоносова.

В телеэфир речь президента пошла как есть, а на сайте Кремля ошибку поправили, обратил внимание "Дождь".
 
Ломоносов
 
25 января, в День студента, состоялся телемост в Казанском федеральном университете. Путин во время общения со студентами заявил, что Ломоносов показал первый пример образовательной мобильности: "пешком из Архангельска добрался до Петербурга". "Это до сих пор для всех нас остается самым лучшим примером стремления к знаниям и реализации своей мечты. Поэтому мы, безусловно, должны это помнить всегда", - подчеркнул Путин.
 
Картинки по запросу Путин и Ломоносов
 
Ломоносов шел из села Холмогоры в Москву, где затем поступил в Славяно-греко-латинскую академию, подделав документы. Студенты главу государства поправлять не стали.
 
Высказывание Путина без указания на ошибку появилось в сюжетах телеканала "Культура" и Первого канала, отмечает Znak.com.
 
А в опубликованной на сайте Кремля стенограмме слова Путина откорректировали. "Как известно, если это, конечно, не легенда, Ломоносов пешком из Архангельска добрался. Но это до сих пор для всех нас остается самым лучшим примером стремления к знаниям и к реализации своей мечты", - говорится в тексте выступления. // NEWSru.com

 

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