Орбан, «фанатеющий» от Путина, строит из Венгрии Россию в миниатюре

Венгрия не только берет российские деньги и российский газ, но и принимает идеологию Кремля

Восхищаясь российским президентом Владимиром Путиным, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан делает огромные шаги к тому, чтобы построить на Дунае подобие России. И в интервью для итальянского издания La Repubblica Орбан в который раз восхищался Путиным, то в порыве хвальбы раскритиковал европейских политиков, которые воспринимают главу России враждебно.

Но на самом деле премьер Венгрии, воспевая Путина, говорит о собственных мечтах и собственных проблемах. Об это пишет издание Newsweek.

В интервью итальянскому изданию Орбан хвалил Путина за то, что тот восстановил величие былой империи. Теми же самыми словами Орбан привык описывать собственные планы. Он хочет восстановить величие Венгрии. И — похоже, как Путин, — хочет иметь своих олигархов, свои СМИ и усмиренную оппозицию. Так же, как Путин, он хочет, чтобы Венгрия "поднялась с колен". И жалуется, что его политика не находит понимания".

"Европа не понимает Россию", — говорит Орбан, но точно так же Европа не понимает и Венгрию, подчеркивает издание. И даже предлагались санкции против Венгрии.

В августе 2013 года Орбан тайно встретился в Будапеште с Сергеем Кириенко, тогдашним главой "Росатома", обещая ему, что "Росатом" получит контракт на реконструкцию венгерской АЭС "Пакш".

С этого момента он начал явный поворот венгерской энергетики в направлении России. Последним проявлением этого стали заявления Будапешта о том, что Вeнгрия может присоединиться к газовым проектам России: "Южному потоку" и "Северному потоку — 2".

"Связь Орбана с Путиным выходит далеко за пределы простого прагматизма и экономических интересов. Этот союз очень эмоциональный, Орбан смотрит на Путина, как на мастера", — цитирует издание сотрудника будапештского Центра политических исследований Лорант Дьери.

В традиционных новогодних поздравлениях Путин всегда находит несколько теплых слов для венгерского премьер-министра. В свою очередь Орбан каждый год принимает "хозяина Кремля" и при этом критикует введенные по отношению к России санкции ЕС.

"Подавленные россиянами восстания 1848-го и 1956 года, а также более 40 лет коммунизма привели к тому, что среди венгров преобладал традиционно антиросийский настрой. Но несмотря на это, Орбан изменил их отношение", — объясняет издание.

"Чтобы было смешнее, в преамбуле Конституции, введенной Орбаном в 2011 году, Венгрия послевоенного периода рассматривается не как независимая страна, а как московская оккупационная зона. А сам премьер при каждом случае подчеркивает значение венгерской революции 1956 года. Несмотря на это, как показал опрос будапештского центра Závecz, Путина поддерживает 47 процентов венгров — больше, чем лидеров стран Европейского союза", — резюмирует издание Newsweek.

Напомним, что камнем преткновения в украинско-венгерских отношениях стал закон об образовании, после принятия которого Орбан потребовал полной образовательной свободы для этнических венгров в Украине и заявил, что Украина ущемляет права национальных меньшим. Как следствие Орбан заявил, что Венгрия будет и дальше блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО. // Сегодня