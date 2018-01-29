Самый известный «русский мафиози» Нью-Йорка, по прозвищу Биба, хочет на родину

Самый известный из оставшихся в живых русских мафиози Нью-Йорка хочет лишь одного – вернуться на родину.

Об этом пишет AP. Борис Найфельд по прозвищу Биба когда-то разбогател на торговле героином, налоговом мошенничестве и других преступных схемах. Теперь ему 70, он разведен, беден и только что в третий раз вышел из тюрьмы. С таким резюме найти работу в Америке будет непросто.

Он хотел бы вернуться на родину, где его навыки ведения деловых переговоров между самыми разными людьми будут более востребованы. Однако Найфельду запрещено покидать страну до истечения трехлетнего испытательного срока.

«Я потерял все, – жалуется Найфельд. – Я потерял работу, потерял время в тюрьме, потерял жену. Я достаточно наказан. Дайте мне шанс начать новую жизнь».

Законопослушная жизнь непривычна для выходца из Беларуси, попавшего в США в конце 1970-х на волне еврейской иммиграции, отмечает Slavicsac.com. По его собственному признанию, сразу же по приезде в Америку Найфельд присоединился к преступному миру.

Сожалеет ли он о своем прошлом? «Нет. Никогда. Если бы я родился заново, то ничего бы не стал менять», – говорит он.

Найфельд не собирается возвращаться в тюрьму. Живя на пенсию в 750 долларов, он избегает появляться в местах, где собираются его бывшие коллеги и представители молодого поколения русской мафии.

Как сообщил его сын, Эли Киперман, Борис Найфельд вновь решил заработать на своей репутации, предложив права на свою биографию кинокомпании, которая собирается снять телесериал о бывших игроках русского криминального мира.

Найфельд поддерживает Дональда Трампа и считает, что непрерывный поток новостей о расследовании связей его предвыборной кампании с Россией наносит ущерб российско-американским отношениям.

«Трамп – бизнесмен, ему все равно, откуда поступают деньги, – говорит Найфельд. – Так же как и мне».