Убийство мужчины у метро «Берейстейская» в Киеве: стали известны подробности

Напомним, в понедельник недалеко от станции метро "Берейстейская" произошла перестрелка, в результате которой погиб мужчина. По словам свидетелей происшествия, несколько парней зашли в киоск с вывеской "Лотерея". Там между мужчинами произошел конфликт и началась потасовка, которая закончилась стрельбой.

Фото: facebook.com/akomarofff

Один человек был ранен, а еще один мужчина был застрелен сразу на выходе из заведения между другими киосками и торговой палаткой, где торгуют фруктами и селедкой.



В полиции Киева "Сегодня" подтвердили информацию о стрельбе и погибшем. Там пока не называют возраст погибшего. На месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники полиции опрашивают свидетелей.

Прибыло несколько карет скорой помощи. На снегу видна кровь. Следует отметить, что стрельба произошла в очень оживленном месте, где бывает много прохожих и детей.

По информации начальника отдела коммуникации в ГУ НП в Киеве Оксаны Блищик, предварительно установлено, что в помещении национальной лотереи находилось пять представителей частной охранной фирмы и администратор, когда туда забежали семеро мужчин в черной форме.

"Между ними началась драка и прозвучало несколько выстрелов. После этого неизвестные в черной форме разбежались в разные стороны. На месте происшествия от полученных травм один человек погиб, второго с огнестрельным ранением в живот "скорая" доставила в больницу. Правоохранители общаются со свидетелями происшествия и проводят осмотр места происшествия и оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания нападавших", – говорится в сообщении.