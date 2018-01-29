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Уголовника, нападавшего на женщин на столичной Соломенке... отпустили

29.01.2018 14:10

В правоохранительные органы столицы обратились семь местных жительниц

Злоумышленнику, который совершал хулиганские действия в отношении женщин на территории Соломенском районе столицы, объявили о подозрении.

задержанный

Как сообщили в прокуратуре Киева, в правоохранительные органы столицы обратились семь местных жительниц, которые сообщили, что в течение 2017-2018 года неизвестный мужчина, находясь в общественных местах (преимущественно вблизи подъездов домов), пытался прикоснуться к разным частям их тела.

Злоумышленником оказался 29-летний местный житель, ранее судимый за кражу и угон автотранспорта.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Местная прокуратура также обращается ко всем, кто пострадал от действий злоумышленника, обратиться в правоохранительные органы и дать показания.

Ранее в Соломенском районе Киева разгорелся громкий скандал. Жительниц "Турецкого городка" запугал 29-летний мужчина. Около десятка женщин с ул. Кадетский Гай пожаловались, что мужчина поджидал их в малолюдных местах и распускал руки — срывал одежду, приставал.

К поиску злоумышленника подключились местные активисты, а в полиции тут же отрапортовали: подозреваемый задержан. "Было открыто уголовное производство по ст. "Хулиганство". Ни одна из женщин не была ограблена и не получила телесных повреждений", — сообщили в ГУ НП Киева.

После беседы в полиции мужчину отпустили, несмотря на огромное число заявлений. // Сегодня

 

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