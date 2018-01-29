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Полицейский-«наркоборец» продал женщине наркотики через закладку, а затем задержал ее

29.01.2018 14:20

Начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД в Кыштыме Челябинской области задержали по подозрению в постановочной продаже наркотиков женщине ради улучшения служебных показателей, говорится в сообщении регионального управления СК.

По версии следствия, в марте 2017 года начальник отдела купил 0,35 грамма некоего наркотического вещества, положил его в «закладку» и продал местной наркопотребительнице.

Картинки по запросу наркотик, закладка

После этого женщину осудили по части 2 статьи 228 УК (приобретение наркотических средств). «Подозреваемым, таким образом были искусственно повышены показатели служебной деятельности», — пишут следователи.

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по пунктам «б» и «г» части 4 статьи 228.1 (незаконный сбыт наркотического средства с использованием служебного положения, в крупном размере) и части 1 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий).

Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения. // Медиазона

 

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