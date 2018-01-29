Изготовитель надгробий воровал «изделия» с кладбищ для повторной продажи

Полицейские Ленинска-Кузнецкого завершили предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бизнесмена, который промышлял кражами надгробных плит. По версии следователей, злоумышленник реставрировал плиты в своей гранитной мастерской, а потом продавал их новым клиентам.

Собранные обвинительные материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемому грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы. Также потерпевшие подали гражданские иски к фигуранту о возмещении материального ущерба, который составил 90 тысяч рублей, сообщает официальный сайт областного главка полиции.

Расследование началось после того, как в полицию в разное время обратились жители Кузбасса и соседних регионов, которые сообщили о кражах гранитных памятников и надгробных плит с могил их родственников. Эти захоронения были расположены рядом с населенными пунктами Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области.

"Во всех случаях заявители приезжали на кладбище, чтобы помянуть своих усопших родственников, и тогда обнаруживали, что могилы пусты", - говорится в пресс-релизе.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний житель Ленинска-Кузнецкого, владелец мастерской по производству и реставрации мемориальных памятников. Ранее мужчина уже был судим.

Следователи установили причастность подозреваемого к четырем кражам, совершенным на кладбищах в населенных пунктах Хмелево, Нижегородка и Егозово Ленинск-Кузнецкого района. "Чтобы сэкономить на расходных материалах, фигурант похищал надгробия и плиты, реставрировал их и продавал клиентам в качестве новых", - отметили в полиции.

Следователи ОМВД России по Ленинск-Кузнецкому району инкриминировали мужчине ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Коммерсант признал вину. // NEWSru.com