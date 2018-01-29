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Житель Донецкой области развращал 7-летнего пасынка

29.01.2018 14:46

Вечером 26 января по правоохранителям обратилась жительница одного из поселков Добропольского района с заявлением о том, что сожитель развращает ее 7-летнего сына.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.

В Донецкой области отчим развращал 7-летнего пасынка

"По словам женщины, в тот день 38-летний мужчина подошел к мальчику, который направлялся в туалет, и совершил в отношении него развратные действия. От сына мать узнала, что отчим делал это с ним неоднократно", - говорится в сообщении.

В ходе расследования в полицию обратился еще один житель того же поселка с заявлением о том, что указанное лицо в течение 6 последних лет осуществляла развратные действия в отношении и его 14-летнего пасынка.

В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении указанных преступлений и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

 

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