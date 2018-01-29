Более 30 жительниц Кривого Рога снимались в порно

В Кривом Роге задержали организаторов сети онлайн-порностудий. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

По данным ведомства, в онлайн-проституцию были втянуты более 30 жительниц города, среди которых оказались двое несовершеннолетних.

"Каждая из них ежемесячно зарабатывала более 1000 долларов. Большую часть прибыли получали владельцы незаконного бизнеса. В ходе обысков было изъято 35 единиц компьютерной техники, 35 веб-камер и другие вещественные доказательства. Также правоохранители обнаружили 30 слип-пакетов с марихуаной", – рассказали в полиции.

Сейчас двум фигурантам дела сообщено о подозрении в торговле людьми. // Сегодня