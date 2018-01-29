Очередная стрельба в Киеве: теперь у Святошинского суда

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Сегодня у здания Святошинского суда Киева произошла перестрелка, в результате которой пострадали люди.
Об этом корреспонденту УНН сообщил пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало.
"Сейчас предварительно известно, что возле здания Святошинского суда произошла перестрелка, в результате которой есть пострадавшие. На месте работают следователи", - сообщил Я.Тракало.
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