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Очередная стрельба в Киеве: теперь у Святошинского суда

29.01.2018 15:17

Сегодня у здания Святошинского суда Киева произошла перестрелка, в результате которой пострадали люди.

Об этом корреспонденту УНН сообщил пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало.

В Киеве возле Святошинского суда произошла перестрелка, есть пострадавшие

"Сейчас предварительно известно, что возле здания Святошинского суда произошла перестрелка, в результате которой есть пострадавшие. На месте работают следователи", - сообщил Я.Тракало.

 

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