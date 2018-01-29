Пьяный устроил стрельбу в одном из отелей Львова

Мужчина стрелял в сторону официантов, а потом быстро скрылся на авто

Во Львове сегодня, около часу ночи, патрульные получили вызов о стрельбе. Инцидент произошел в баре отеля недалеко от центра города.

"По словам официантов, неизвестный мужчина по непонятным причинам достал оружие и выстрелил в их сторону. Клиент попал в бутылку, которая стояла на полке. Затем он сел в автомобиль марки Toyota и уехал", – сообщает патрульная полиция Львова.

Транспортное средство задержали на перекрестке улиц Выговского-Городецкая. У одного из мужчин обнаружили под курткой оружие без документов. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. На место задержания вызвали следственно-оперативную группу.

Предварительная квалификация происшествия – хулиганство. // Сегодня