Стрельба у Святошинского суда: подробности

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Стрельба произошла во время судебного заседания
В Киеве на улице Жилянской, 142, у Святошинского суда стреляли.
Как сообщает "Киев Оперативный", предварительно, произошел конфликт, в результате которого ранения получили три человека. Двое от написания заявления отказались, а вот третьего с огнестрельным ранением "пятой точки" госпитализировали.
Известно, что стрельба произошла во время судебного заседания по нелегальной деятельности одной из транспортных компаний.
Сейчас причины и обстоятельства выясняются. На месте работают врачи, патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. // Сегодня
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