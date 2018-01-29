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Стрельба у Святошинского суда: подробности

29.01.2018 15:40

Стрельба произошла во время судебного заседания

 

В Киеве на улице Жилянской, 142, у Святошинского суда стреляли.

стрельба

Как сообщает "Киев Оперативный", предварительно, произошел конфликт, в результате которого ранения получили три человека. Двое от написания заявления отказались, а вот третьего с огнестрельным ранением "пятой точки" госпитализировали.

Известно, что стрельба произошла во время судебного заседания по нелегальной деятельности одной из транспортных компаний.
Сейчас причины и обстоятельства выясняются. На месте работают врачи, патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. // Сегодня

 

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