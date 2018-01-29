В столице задержали похитителей азербайджанского бизнесмена

Бизнесмен был похищен со двора своего дома с целью выкупа

В Киеве задержали двух злоумышленников, причастных к похищению бизнесмена из Азербайджана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры города Киева.

"11 декабря 2017 года около 18:00 мужчины, применяя насилие и угрозы, похитили предпринимателя из двора дома, где проживал последний, и вывезли его к одному из поселков в Киево-Святошинском районе", - отмечается в сообщении.

По ходатайству Киевской местной прокуратуры №2 двум злоумышленникам - 50-летнему уроженцу Республики Азербайджан и его 52-летнему сообщнику - сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.146 УК Украины, и Дарницким районным судом Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Арест был проведен совместными усилиями органов Национальной полиции, СБУ и прокуратуры - установлено местонахождение похищенного предпринимателя и круг лиц, причастных к данному преступлению.

На данный момент следственные (розыскные) действия направлены на выявление и задержание других лиц, которые могут быть причастны к похищению предпринимателя. // 112.ua