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Боевики планируют провокации на Донбассе против местного населения

29.01.2018 16:03

По данным разведки, провокации могут произойти в ближайшие дни

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) планируют прибегнуть к провокациям и террористическим актам на Донбассе против мирного местного населения по обе стороны линии соприкосновения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

АТО

"Под обстрелы боевиков могут попасть жизненно важные объекты инфраструктуры, такие как линии электропередач, водо - и газопроводы", - отмечает штаб.

По их мнению, возможные провокации связаны с наращиванием интенсивности тренировок незаконных вооруженных формирований и прибытием очередного "гумконвоя" из России.

В течение минувших суток участники НВФ 4 раза открывали огонь по украинским военнослужащим на Донбассе.

В зоне АТО за минувшие сутки никто из украинских военных не погиб и не был ранен. // 112.ua

 

 

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