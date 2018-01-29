В России школьник зарезал сверстника-собутыльника, ударившего девушку

Следователи Саратовской области возбудили уголовное дело по факту убийства несовершеннолетнего юноши. По предварительным данным, ему причинил ножевые ранения школьник во время ссоры на почве распития алкоголя. Подозреваемый заступился за собутыльницу, которую ударил потерпевший.

Преступление было совершено около жилого дома N57 по улице Маршала Василевского в Энгельсе. Там было обнаружено тело 15-летнего подростка с колото-резаными ранами, сообщает официальный сайт областного управления СК РФ.

По версии следователей, 28 января 2018 года вечером потерпевший и его ровесник распивали вместе со сверстницей спиртные напитки по месту ее жительства. В ходе пьянки между молодыми людьми произошел словесный конфликт из-за того, что потерпевший ударил рукой девушку по лицу.

"Злоумышленник предложил приятелю выйти на улицу для дальнейшего выяснения отношений, где нанес последнему имевшимся при себе охотничьим ножом множественные удары в область туловища и шеи. От полученных телесных повреждений молодой человек скончался на месте", - говорится в пресс-релизе.

В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

"Следствием будут предприняты все меры для установления причин, способствовавших совершению преступления. Кроме того, следователи дадут правовую оценку действиям (бездействию) сотрудников органов системы профилактики", - заключили в управлении СК РФ.

По предварительной информации, убитый юноша был девятиклассником школы N30. После расправы над ним злоумышленник похитил мобильный телефон и личные вещи жертвы.

Потерпевший воспитывался в благополучной семье. У него остался младший брат. В школе подросток характеризовался положительно, пишет "Взгляд-инфо".

По данным "Четвертой власти", потерпевший дал девушке пощечину, что и привело к ссоре с поножовщиной. В итоге злоумышленник нанес сверстнику не менее 15 ранений. // NEWSru.com