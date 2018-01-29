Задержан подозреваемый в убийстве у метро «Берестейская» в Киеве

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У задержанного изъяли оружие
Правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе на ул. Лагерной Шевченковского района столицы, в результате которой один человек погиб, еще один был ранен. Об этом в эксклюзивном комментарии телеканалу "112 Украина" сообщил начальник управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.
"Несколько минут назад стрелявшее лицо было задержано сотрудниками уголовного розыска полиции Киева. У него изъяли оружие, из которого, как мы считаем, было совершено преступление. Будет проведена экспертиза, после которой мы сможем это доказать", – рассказал он.
По словам Крищенко, подозреваемый 1989 г. р. из Винницкой области, работает в правоохранительной структуре, был ранее судим за кражи.
Сейчас с ним работают следователи.
Кроме этого, Крищенко сообщил, что стрельба возникла в результате гражданского спора за помещение между двумя собственниками. Он отметил, что решения судов относительно права на собственность противоречат друг другу.
"И один, и второй владелец для охраны этого помещения нанимали частные охранные структуры. Мы будем проверять все разрешительные документы", – отметил он.
Как сообщалось, 29 января в Шевченковском районе Киева произошла стрельба между двумя охранными структурами в пункте национальной лотереи. Два человека получили огнестрельные ранения, один из них умер. Полиция открыла уголовное производство по статье 115 "Умышленное убийство".
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