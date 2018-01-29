В селе на Прикарпатье пенсионерка молотком убила родного брата

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В селе Чернив Рогатинского района Ивано-Франковской области во время распития спиртных напитков между 67-летней женщиной и ее 71-летним родным братом на бытовой почве возник конфликт, который закончился убийством.
Об этом сообщает сектор коммуникаций Главного управления Нацполиции в Ивано-Франковской области, передает УНН.
Как говорится в сообщении, пенсионерка нанесла несколько ударов молотком по голове своему родственнику, причинив ему телесные повреждения в виде отека и сдавления головного мозга, перелома костей свода и основания черепа, кровоизлияния в сверхтвердую мозговую оболочку, от которых мужчина скончался в больнице.
Сейчас женщина задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. Ей объявлено о подозрении в совершении данного преступления, в настоящее время решается вопрос об избрании судом меры пресечения.
По данному факту начато уголовное производство по статье "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.
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