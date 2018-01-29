Украинец пытался выехать в Россию... с 10 паспортами

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На пункте пропуска "Бачевск" украинец хотел выехать в Россию с десятью паспортными документами
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
Сегодня у пункта пропуска "Бачевск" на выезд из Украины прибыл рейсовый автобус марки NEOPLAN украинской регистрации, который следовал по маршруту Одесса-Москва.
Во время проведения пограничного контроля один из пассажиров, гражданин Украины, предъявил охранникам границы чужой паспортный документ. В ходе дальнейшей проверки в личных вещах мужчины правоохранители нашли настоящий паспорт украинца, а также еще около десятка различных документов, выданных на других лиц.
Кроме этого, гражданин имел при себе шесть мобильных телефонов и два флэш-накопителя.
Сейчас 58-летний мужчина передан соответствующим правоохранительным органам для принятия правового решения.
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