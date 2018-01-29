В Києві можуть збільшити швидкісний режим (перелік вулиць)

Чимало водіїв не погоджуються з новими обмеженнями швидкості. А з 1 січня у Києві це 50 км/год. Скажу не як секретар Київради, а як безпосередній учасник дорожнього руху: такий швидкісний поріг на всіх без виключення дорогах мегаполісу — абсурд. У місті кілька десятків магістралей з якісним дорожнім покриттям, відбійниками, надземними та підземними пішоходними переходами. Все це дозволяє пересуватись ними швидко і безпечно.

Саме тому міська влада вже розробляє проект рішення "Про затвердження переліку ділянок вулично-дорожньої мережі, на яких дозволено швидкість руху транспортних засобів 80 км/год в обох напрямках". Тішить, що у цьому питанні позиція міської влади збігається з позицією водіїв. Адже на сайті петицій з'явилось звернення про збільшення дозволеної максимальної швидкості на деяких ділянках у місті. Станом на сьогодні під ініціативою підписалися понад 9 тисяч киян.

Попередній перелік вулиць, на яких пропонуємо збільшити швидкість:

1. просп. Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до вул. Чорнобильської);

2. Велика Кільцева дорога (від вул. Міської до перетину з вул. Газопровідною та від вул. Газопровідної до Мінського проспекту);

3. вул. Міська (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе);

4. Кільцева дорога (від просп. Перемоги до вул. М. Трублаїні);

5. просп. Оболонський (від вул. Богатирської до вул. М. Малиновського);

6. Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі м. Києва);

7. просп. С. Бандери (від просп. Оболонський до Московського мосту);

8. просп. Г. Ватутіна (від Московського мосту до Керченської площі);

9. вул. Набережно – Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

10. Наддніпрянське шосе;

11. Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

12. Столичне шосе (до вул. Ак. Заболотного);

13. вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);

14. просп. М. Бажана (до Харківської площі);

15. бульв. Дружби Народів (від Деміївської площі до вул. Німанської);

16. просп. Броварський (від просп. Визволителів до вул. Братиславської та від вул. Кіото до повороту на с. Княжичі);

17. бульв. Перова (від просп. Визволителів до вул. А. Навої);

18. просп. Соборності (за умови встановлення розподільчого транспортного огородження);

19. просп. Л. Курбаса;

20. просп. Космонавта Комарова;

21. вул. Борщагівська.

22. Південний мостовий перехід.



У списку немає вул. Олени Теліги, хоча швидкість потоку там завжди була досить високою. Річ у тім, що магістраль має сильний спуск та крутий підйом. Дорога сама по собі небезпечна. Тому підвищувати швидкісний режим на ній не можна.

Перелік доріг ще погоджується, але якщо Київрада підтримає документ найближчим часом, підвищення швидкості до 80 км/год (+10) відбудеться вже з 1 квітня. У зимовий період через складні погодні умови на всіх столичних дорогах буде діяти єдине обмеження у 50 км/год.

Система відеофіксації вже працює в тестовому режимі

Якщо оцінювати сьогоднішній контроль за швидкісним режимом у Києві за десятибальною шкалою, то здоровий глузд підказує тільки одну цифру — нуль. Нові правила порушують навіть водії вантажівок і громадського транспорту. Поліція не в силах проконтролювати швидкість майже мільйона автівок. Але цю ситуацію скоро вирішать.

Протягом кількох місяців у Києві запрацює автоматична відеофіксація порушень ПДР. На столичних дорогах вже встановлено кілька десятків таких камер. Вони фіксуватимуть номерні знаки порушників, квитанція зі штрафом буде надіслана на домашню адресу власника транспортного засобу. Водночас, як штрафувати десятки тисяч авто на "євробляхах" — ще не зрозуміло.

Поки що камери працюють у тестовому режимі. Щоб система запрацювала, парламент має внести зміни у діюче законодавство, і вже влітку автоматична відеофіксація порушень ПДР має запрацювати на повну.

Метод впливу на дорожню ситуацію особисто я бачу лише один. Це контроль виконання. Без цього жодні обмеження не будуть мати ніякого результату. А взагалі, до вирішення дорожнього питання, як міська влада, маємо підходити комплексно. Водіям — забезпечити якісну інфраструктуру, пішоходам — безпеку у пересуванні містом. Це має бути двостороннє співробітництво. Тому не ризикуйте зайвий раз на дорогах, цініть своє життя і життя оточуючих.

Владимир Прокопив, Заместитель городского председателя - секретарь Киеврады, депутат Киеврады VII - VIII созывов

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