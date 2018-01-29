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Полицейские остригли транссексуалов, чтобы придать им «мужественности»

29.01.2018 17:40

Полицейских провинции Ачех в Индонезии обвиняют в издевательствах над представителями сексуальных меньшинств. Стражи порядка сделали задержанным трансгендерам короткие стрижки, чтобы они больше походили на мужчин.

Унижению подверглись 12 транссексуалов, которые были задержаны в минувшие выходные во время полицейского рейда по салонам красоты. Представителей ЛГБТ-сообщества доставили в полицейский участок, а потом насильно постригли и переодели в мужскую одежду, передает BBC.

Полицейских провинции Ачех в Индонезии обвиняют в издевательствах над представителями сексуальных меньшинствСтражи порядка заявили, что такими методами "обучают" задержанных вести себя по-мужски. Действия полицейских были осуждены правозащитниками, которые расценивают произошедшее как гомофобию и проявление дискриминации.

Ачех - единственная провинция в Индонезии, где последние десять лет действуют строгие законы шариата. Культивирование строгих религиозных установлений привело к тому, что местное общество становится все более консервативным.

Добавим, что облава на трансгендеров была проведена после того, как в полицию стали поступать жалобы от местных жителей. Граждане опасались, что транссексуалы окажут негативное влияние на их детей.

Формально законы шариата не запрещают проявления транссексуальности, однако однополые отношения находятся вне закона. В 2017 году двух мужчин-гомосексуалов впервые приговорили в Ачехе к телесным наказаниям.

При этом в Индонезии исторически сложилась культура терпимости в отношении некоторых секс-меньшинств. В стране давно существует община транссексуалов, многие из которых являются мусульманами и обучаются в религиозных школах. В некоторых районах Индонезии к трансгендерам относятся как к божьим посланникам.

Впрочем, в последние годы наблюдается и тенденция роста ненависти к представителям ЛГБТ-сообщества. Даже в столице Джакарте полиция предприняла серию рейдов по барам, в которых собираются секс-меньшинства. Облавы закончились задержаниями гомосексуалов, которых отправили за решетку под предлогом жесткой борьбы с непристойным поведением и распространением порнографии. // NEWSru.com

 

 

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