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На Луганщині судитимуть співорганізаторів «референдуму» на підтримку терористів «ЛНР»

29.01.2018 17:55

Прокуратурою Луганської області направлено до суду обвинувальні акти у кримінальних провадженнях стосовно співорганізаторів «референдуму» на території міста Щастя за ознаками вчинення ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, що навесні 2014 року громадяни України забезпечили проведення так званого «референдуму» на підтримку терористичної організації «ЛНР» у місті Щастя. 

Картинки по запросу прокуратура Луганської області

Вказані особи займалися організаційними питаннями проведення псевдореферендуму, забезпеченням явки людей для залучення до роботи так званої «дільничної комісії», організацією охорони порядку при проведенні «референдуму».

Оскільки вказані особи наразі переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області, останніх оголошено у розшук та на підставі ухвали слідчого судді проведено спеціальне досудове розслідування, за результатами якого обвинувальні акти направлено до суду. 

Довідково: санкція ч. 2 ст. 110 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої. 

Прес-служба прокуратури Луганської області

 

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