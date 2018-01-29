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У Херсоні СБУ затримала на хабарі слідчого поліції

29.01.2018 18:10

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі слідчого Головного управління Нацполіції в Херсонській області.

Правоохоронці встановили, що старший лейтенант поліції вимагав від місцевого жителя десять тисяч гривень неправомірної вигоди за закриття кримінального провадження за фактом скоєння ДТП.

СБУ

Оперативники спецслужби затримали зловмисника неподалік службової будівлі під час отримання всієї суми хабара.

Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

Операція з викриття зловмисника проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури.

 

Прес-центр СБ України

 

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