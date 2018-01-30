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У столичній піцерії хлопець помер, зробивши собі ін’єкцію

30.01.2018 00:38

Хлопець зайшов у Domino’s, здійснив ін‘єкцію та помер

Проспект Степана Бандери, 6, піцерія Domino’s Pizza, близько 20:30 на лінію 103 надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік зайшов у туалет, здійснив ін’єкцію шприцем невідомої речовини (попередньо - наркотик), впав та не подає ознак життя.

Фото Киев Оперативный.

На жаль, допомога медиків йому вже не знадобилася. Він помер ще до їх приїзду.

Наразі, на місці працюють поліцейські. Заклад харчування тимчасово зачинено. // Киев Оперативный

 

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