У столичній піцерії хлопець помер, зробивши собі ін’єкцію

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Хлопець зайшов у Domino’s, здійснив ін‘єкцію та помер
Проспект Степана Бандери, 6, піцерія Domino’s Pizza, близько 20:30 на лінію 103 надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік зайшов у туалет, здійснив ін’єкцію шприцем невідомої речовини (попередньо - наркотик), впав та не подає ознак життя.
На жаль, допомога медиків йому вже не знадобилася. Він помер ще до їх приїзду.
Наразі, на місці працюють поліцейські. Заклад харчування тимчасово зачинено. // Киев Оперативный
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