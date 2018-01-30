У столичній піцерії хлопець помер, зробивши собі ін’єкцію

Проспект Степана Бандери, 6, піцерія Domino’s Pizza, близько 20:30 на лінію 103 надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік зайшов у туалет, здійснив ін’єкцію шприцем невідомої речовини (попередньо - наркотик), впав та не подає ознак життя.

На жаль, допомога медиків йому вже не знадобилася. Він помер ще до їх приїзду.

Наразі, на місці працюють поліцейські. Заклад харчування тимчасово зачинено. // Киев Оперативный