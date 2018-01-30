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В Одесской области насильника 11-летней дочери сожительниці посадили на 15 лет

30.01.2018 01:13

В августе прошлого года в селе Десантное Килийского района мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил и изнасиловал дочь своей сожительницы.

Болградский районный суд Одесской области к 15 годам тюрьмы приговорил мужчину, изнасиловавшего в 2017 году 11-летнюю дочь своей сожительницы. Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, коллегией судей оглашен приговор, которым осужден обвиняемый в изнасиловании девочки.

Фото УНИАН

Судом установлено, что в августе 2017 года в селе Десантное Килийского района обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал девочку, применяя физическую силу (наносил удары по телу) и ограничив возможность передвижения потерпевшей.

Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса, и ему назначено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

 

 

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