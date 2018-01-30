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Трое раненых у Святошинского суда Киева были обвиняемыми по делу

30.01.2018 01:48

 Трое раненых в результате сегодняшней стрельбы у здания Святошинского районного суда Киева были обвиняемыми за незаконное хранение оружия и противодействие хозяйственной деятельности. 

Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины, передает УНН.

Трое раненых у Святошинского суда Киева были обвиняемыми по делу

"Сегодня примерно в 14.00 возле здания Святошинского районного суда города Киева по ул. Жилянской, 142 произошла стрельба при участии обвиняемых. По предварительной информации, три человека получили ранения и были госпитализированы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на 12.00 29 января 2018 было назначено очередное заседание по делу по обвинению граждан К., Б., М. в совершении преступлений, предусмотренных ст.206 (противодействие законной хозяйственной деятельности) и ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

"После окончания судебного заседания стороны покинули помещение зала на первом этаже и направились к выходу из здания суда, после чего в нескольких метрах от входа прямо на тротуаре произошла перестрелка, в которой были ранены обвиняемые по делу. По предварительной информации, нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле, который сейчас разыскивается полицией", - отметили в пресс-центре.

 

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