Россиянка «под кайфом» зарезала годовалую дочь, приняв ее за куклу-монстра

Следователи Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту убийства малолетнего ребенка его матерью. Женщина нанесла ножевые раны девочке, когда находилась в наркотическом опьянении. Злоумышленница приняла дочь за игрушку в человеческом обличье, от которой исходит опасность.

Уголовное наказание за детоубийство грозит 39-летней женщине, сообщает официальный сайт областного управления СК РФ. Она проживает в Заводском районе Кемерово.

После задержания подозреваемая рассказала о мистическом мотиве убийства.

По словам родительницы, 26 января "после употребления наркотика ей показалось, что вместо ребенка в комнате находится кукла, от которой исходит опасность". Тогда мать взяла в руки нож и нанесла девочке несколько ранений. Пострадавшая, которой исполнилось 1,5 года, скончалась.

"В ходе предварительного расследования обвиняемой будет проведена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза", - отметили в следственном ведомстве.

Также была проведена медицинская экспертиза, которая подтвердила, что подозреваемая в момент преступления находилась в состоянии сильного наркотического опьянения, сообщает Amic.ru.

Уголовное дело возбуждено по п. "в" ч. 2 ст.105 УК РФ ("Убийство малолетнего ребенка").

Установлено, что семья подозреваемой проживала в съемной квартире. Перед совершением преступления женщина отправила своей подруге SMS-сообщение. Последняя сочла, что у обвиняемой произошла беда, и обратилась за помощью в полицию.

"Допросить задержанную удалось только через несколько часов", - рассказали в СК РФ.

Добавим, похожий случай произошел в День России 12 июня 2016 года в Белогорске Амурской области. Там пьяный мужчина отрезал голову двухлетней дочери. На допросах задержанный пояснил, что в момент расправы принял девочку за куклу. // NEWSru.com