Опять «газваген»? Экспериментаторы Volkswagen заставляли обезьян дышать выхлопными газами

Об этом сообщает Bloomberg
со ссылкой на заявление компании.
"Выбранные тогда научные методы были неправильными. Мы приносим свои извинения за неверное решение и отсутствие компетентности у людей (отвечающих за их принятие)", - говорится в сообщении.
29 января у канцлера ФРГ Ангела Меркель решительно осудили исследования, во время которых оценивалось воздействие дизельных выхлопов на животных. Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что автопроизводители должны были сокращать выбросы выхлопных газов и соблюдать нормы о предельно допустимых показателях, а не доказывать, что продукты сгорания якобы безвредны.
Ранее об испытаниях писала газета The New York Times
. Тес проводился в 2014 году по заказу Европейской исследовательской группы по защите окружающей среды и здоровья в транспортном секторе, финансируемой компаниями Volkswagen, Daimler и BMW. Его цель - показать, что дизельные двигатели "чище", чем моторы предыдущих поколений.
В герметичную камеру, куда подавали выхлопы, поместили 10 обезьян. В этот момент животным показывали мультфильмы. Эксперимент длился 4 часа.
При этом издание Stuttgarter Zeitung
сообщало о подобных экспериментах на людях. Европейская исследовательская ассоциация по окружающей среде и здоровью в транспортном секторе способствовала тесту, в ходе которого люди подвергались воздействию диоксида азота, одним из основных источников которого являются автомобильные выхлопов.
Участниками эксперимента стали 25 людей, которых обследовали после вдыхания NO2 в разных концентрациях в течение нескольких часов. В результате исследователи не выявили никаких эффектов. // 112.ua