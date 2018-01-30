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Опять «газваген»? Экспериментаторы Volkswagen заставляли обезьян дышать выхлопными газами

30.01.2018 07:51

Автопроизводитель Volkswagen назвал ошибкой тестирование выбросов дизельного двигателя на обезьянах и принес свои извинения. 

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
 
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"Выбранные тогда научные методы были неправильными. Мы приносим свои извинения за неверное решение и отсутствие компетентности у людей (отвечающих за их принятие)", - говорится в сообщении.
 
29 января у канцлера ФРГ Ангела Меркель решительно осудили исследования, во время которых оценивалось воздействие дизельных выхлопов на животных. Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что автопроизводители должны были сокращать выбросы выхлопных газов и соблюдать нормы о предельно допустимых показателях, а не доказывать, что продукты сгорания якобы безвредны. 
 
Ранее об испытаниях писала газета The New York Times. Тес проводился в 2014 году по заказу Европейской исследовательской группы по защите окружающей среды и здоровья в транспортном секторе, финансируемой компаниями ​Volkswagen, Daimler и BMW. Его цель - показать, что дизельные двигатели "чище", чем моторы предыдущих поколений.
 
В герметичную камеру, куда подавали выхлопы, поместили 10 обезьян. В этот момент животным показывали мультфильмы. Эксперимент длился 4 часа. 
 
При этом издание Stuttgarter Zeitung сообщало о подобных экспериментах на людях. Европейская исследовательская ассоциация по окружающей среде и здоровью в транспортном секторе способствовала тесту, в ходе которого люди подвергались воздействию диоксида азота, одним из основных источников которого являются автомобильные выхлопов.
 
Участниками эксперимента стали 25 людей, которых обследовали после вдыхания NO2 в разных концентрациях в течение нескольких часов. В результате исследователи не выявили никаких эффектов. // 112.ua
 
См. также: Газваген

 

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