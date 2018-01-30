У МВС прокоментували законність існування патрулів «Національних дружин»

У Міністерстві внутрішніх справ наголошують, що кожен громадянин має право припиняти правопорушення, але потім потрібно викликати поліцію

Політична партія «Національний корпус» у неділю 28 січня влаштувала прийняття присяги учасниками громадської організації «Національних дружин», які мають здійснювати патрулювання вулиць та протидіяти незаконним нарко- та алкопритонам. У Києві присягу прийняли близько 600 учасників. Громадське радіо з’ясувало у Міністерстві внутрішніх справ, що це означає для пересічного громадянина і чи законні такі структури?

Українське законодавство передбачає реєстрацію громадських організацій, які здійснюють допомогу правоохоронним органам у охороні громадського правопорядку та державного кордону, пояснює радник Міністра внутрішніх справ Іван Варченко.

Проте, наголошує він, дії мають бути скоординовані із правоохоронними органами.

«Члени цих організацій мають право здійснювати охорону громадського порядку спільно із співробітниками Національної поліції або Національної гвардії. Те, що зараз з’являються організації, які хочуть включитися у цей процес, це абсолютно законно, вони мають право, але разом з представниками Національної поліції відповідно до того, що вони домовляються як, яким чином, у який спосіб і де саме вони будуть здійснювати таке, наприклад, патрулювання на вулицях, чи чергування», — розповідає Іван Варченко.

Він також підкреслює, що кожен громадянин має право здійснювати цивільне спостереження над дотриманням законності з боку інших, але «значну частину функцій, які може виконувати виключно поліція, вони не можуть».

«Ми б дуже радили всім громадянам, які хочуть використовувати, наприклад, спецзасоби, чи здійснювати повноцінну роботу з охорони громадського порядку, включатися до роботи таких організацій, які офіційно діють спільно з Національною поліцією», — каже радник Міністра внутрішніх справ.

Попри це, наголошують у МВС, кожен громадянин, якщо він бачить порушення закону, має право, а інколи і зобов’язаний відреагувати на це порушення.

«Коли інший громадянин здійснює конкретне правопорушення громадського порядку, тоді можна припиняти це порушення, але викликати поліцію і спільно із поліцією вже тоді допрацьовувати ситуацію», — розповідає Варченко.

Також, за його словами, люди, які не наділені повноваженнями поліції, не мають права вимагати документів у інших громадян.

«Для того, щоб повноцінно мати можливість охороняти громадський порядок, то треба працювати спільно із співробітниками Національної поліції, які мають у своїх повноваженнях таке, як можливість перевірити документи у громадянина, чи можливо, зробити огляд речей, чи можливість зупинити автотранспорт», — повідомляє Іван Варченко.

За словами Варченка, подібні дружини користуються тими ж правами і обов’язками, які має будь-який інший громадянин.