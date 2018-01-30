В РФ женщина зарезала любовника, не захотевшего слушать хит «О боже, какой мужчина»

В Новокузнецке 49-летняя женщина арестована по подозрению в убийстве своего сожителя. Между любовниками возникла, говоря официальным языком, ссора на бытовой почве.

Вот как описывает представитель Следственного комитета России (СКР) по Кемеровской области произошедшее.

Женщина и ее сожитель в воскресенье, 28 января, распивали у нее дома спиртные напитки. Затем мужчина пошел на кухню варить борщ. Хозяйку квартиры потянуло на романтику. Она включила музыку «для настроения». Выбрала свою любимую песню — «О боже, какой мужчина» в исполнении певицы Натали.

Когда хит всех времен и народов прозвучал десятый раз подряд (без преувеличения), сожитель не выдержал и попросил любимую «сменить пластинку». За что тут же получил несколько ударов кухонным ножом. От полученных ранений он скончался.

Интересно, что подозреваемая отказывается признать себя виновной в убийстве. На полном серьезе женщина заявила, что отказавшись слушать ее любимую песню, сожитель «совершил самоубийство». // «Факты»