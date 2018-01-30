На Днепропетровщине выявили «реабилитационный центр», где насильно удерживались 13 человек

Во время расследования по факту лишения свободы 23-летнего гражданина в селе Васильевка обнаружили еще 12 "пациентов".

В селе Васильевка Солонянского района Днепропетровской области выявлен реабилитационный центр, где против воли удерживались 13 человек. Об этом говорится в размещенном на сайте Генеральной прокуратуры Украины сообщении.

Отмечается, что Днепропетровской местной прокуратурой № 2 осуществляется процессуальное руководство по уголовному производству по факту незаконного лишения свободы людей (ч.2 ст.146 Уголовного кодекса Украины).

"В январе 2018 года во время досудебного расследования по уголовному производству по факту лишения свободы 23-летнего гражданина правоохранительными органами установлено, что он незаконно удерживался в реабилитационном центре в с. Васильевка Солонянского района против его воли", - говорится в сообщении.

Кроме молодого человека, отметили в прокуратуре, по указанному адресу были обнаружены еще 12 человек, которые также незаконно содержались в указанном учреждении.

Сейчас одному из сотрудников учреждения сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, устанавливаются другие причастные к преступлению лица. Досудебное расследование продолжается, сообщили в прокуратуре. // УНИАН