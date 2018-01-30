В Украине только за неделю на пожарах погибли 62 человека

В Украине за неделю с 22 по 28 января 2018 года на пожарах погибли 62 человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, в течение прошлой недели подразделения ГСЧС зарегистрировали 1281 происшествия, спасателям удалось спасти 88 человек.

"Ликвидировано 1057 пожаров, спасены на пожарах 60 человек и не допущено уничтожение огнем 591 здания и 37 ед. техники. На пожарах погибли 62 человека, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 11 млн 546 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в течение недели на водных объектах погибли 11 человек.

"На протяжении недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 85 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 363 взрывоопасных предметов времен прошлых войн", - говорится в сообщении. // РБК-Украина