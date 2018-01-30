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В Одессе налетчики ограбили супругов-пенсионеров на полмиллиона гривен

30.01.2018 09:18

Неизвестные в балаклавах ограбили супругов пенсионеров в Одессе. Мужчину избили и связанным вывезли в другой район города. 

Об этом сообщили УНН в полиции.

В Одессе неизвестные ограбили супругов пенсионеров на более полумиллиона гривен

Разбойное нападение произошло на выходных. Двое мужчин в балаклавах зашли в частный дом, в котором проживает чета пенсионеров. Злоумышленники, угрожая пистолетом и применив силу, связали пенсионеров и забрали деньги на сумму свыше 500 тысяч гривен.

После этого связанного хозяина дома вывезли в другой район города на его же автомобиле и, бросив там, исчезли в неизвестном направлении.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 187 (разбой) и ст.146 (незаконное лишение свободы) УК Украины.

 

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