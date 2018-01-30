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Госдеп США обвинил Россию в нарушении международного права из-за опасного маневра самолета

30.01.2018 09:57

Российский пилот приблизился на опасное расстояние 1,5 метра и пересек путь в воздухе прямо перед самолетом P-3

Пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науерт заявила о том, что представляемое ею ведомство выражает протест российской стороне в связи с опасным перехватом американского самолета Р-3 в международном воздушном пространстве над Черным морем. Об этом она написала в своем Twitter, публикуя при этом скан-копию официального заявления департамента.

Хезер Науерт / Из открытых источников

"Соединенные Штаты с самым высоким уровнем обеспокоенности обращают внимание на последний инцидент в рамках опасной военной практики россиян, который произошел 29 января над Черным морем", - считают в Госдепе.

Силами ВМС США в Европе было подтверждено, что российский Су-27 совершил опасные действия в отношении американского самолета P-3 в международном воздушном пространстве. В то же время российский пилот приблизился на расстояние до 5 футов (около 1,5 метра) и пересек путь в воздухе прямо перед самолетом P-3.

Такими действиями, сказано в заявлении, российская сторона грубо нарушила существующие соглашения и международное право, в данном случае - Соглашение от 1972 года о предотвращении инцидентов над открытым морем (INCSEA).

Ранее сообщалось о том, что российский военный самолет совершил опасный перехват самолета-разведчика ВМС США "P-3 Orion" в международном воздушном пространстве над Черным морем возле аннексированного Крыма. Американские летчики сообщили, что российский самолет приблизился на расстоянии пяти футов (1,5 метра) от американского самолета, нарушив все допустимые международные нормы. // 112.ua

 

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