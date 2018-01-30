На Донбассе задержали очередного российского боевика

На Донбассе задержали боевика-россиянина. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

По данным ведомства, мужчину обнаружили в Славянске.

"Мужчина рассказал правоохранителям, что приехал в Славянск еще до событий 2014 года. Когда город захватили, он обратился к боевикам и предложил свою помощь. Пособник террористов "работал" на блокпосту, проверяя автотранспорт и людей. Впоследствии ему выдали форму и автомат Калашникова. После освобождения города мужчина вместе с другими наемниками уехал в Донецк. Некоторое время он находился в военном лагере, расположенном на территории шахты, а затем самовольно покинул его", – рассказали в полиции.

Боевик сбежал домой в РФ, однако в собственной стране не прижился и вернулся в Славянск. О своем прошлом он при этом якобы "забыл". Теперь ему грозит до 8 лет тюрьмы. // Сегодня