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На Харьковщине объявлено о подозрении трем полицейским-взяточникам

30.01.2018 10:18

Следователи прокуратуры Харьковской области совместно с управлением внутренней безопасности Нацполиции объявили о подозрении трем полицейским - 32-летнему старшему лейтенанту и двум 25-летним лейтенантам полиции в совершении коррупционных преступлений. 

Об этом в сети Facebook сообщил представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.

ГПУ объявила о подозрении трем полицейским-взяточникам

По словам начальника управления прокуратуры области Ивана Тарасова, правоохранителям инкриминируется вымогательство и получение неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч.3 ст.368 УК Украины).

"По данным следствия патрульные останавливали автомобили на дороге и, проверяя документы, сообщали водителю, что у него якобы присутствуют признаки алкогольного опьянения. Затем полицейские изымали водительское удостоверение и технический паспорт на автомобиль и запугивали водителя привлечением к ответственности за совершение административного правонарушения. "Решить вопрос" предлагали за 5 тыс. грн. Если автомобилисты соглашались, то полицейские отпускали водителей. Затем встречались с ними в указанное время в условленном месте и обменивали к документы на деньги", - пояснил И. Тарасов.

При этом правоохранители выключали нагрудные видеорегистраторы но не сообщали водителю о его законном праве на прохождение соответствующего медицинского обследования, которое могло подтвердить или опровергнуть алкогольное опьянение автомобилиста. Установлено два эпизода преступлений, совершенных в декабре 2017 года и январе 2018 года. Общая сумма неправомерной выгоды составляет 10 тыс. грн.

Прокуратура обратилась в Червонозаводский районный суд Харькова с ходатайством об избрании для подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения полицейских от занимаемых должностей. Досудебное расследование продолжается. Проверяется причастность подозреваемых к совершению других преступлений.

 

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