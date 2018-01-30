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Мешканку Луганщини засуджено до 6 років позбавлення волі за зберігання та збут наркотичних засобів

30.01.2018 10:27

Новопсковським відділом Старобільської місцевої прокуратури підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 307 КК України (виготовлення, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинені повторно).

У ході судового розгляду встановлено, що влітку 2017 року раніше судима мешканка Новопсковщини в побутових умовах виготовила особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, який незаконно зберігала з метою збуту за місцем свого проживання. 

Картинки по запросу прокуратура Луганської області

В подальшому, подрібнений та розфасований у паперові згортки «товар» зловмисниця збувала місцевим мешканцям, одержуючи грошову винагороду.

Вироком Новопсковського районного суду правопорушницю визнано винною у вчиненні інкримінованого злочину та призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна. 

Прес-служба прокуратури Луганської області

 

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