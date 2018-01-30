На Сумщині поліція затримала цинічних грабіжників

Останні вдирались до осель одиноких пенсіонерів і відбирали в них все, що потрапляло під руку: гроші, старенькі мобільники, продукти харчування та навіть цукерки. Що спонукало чоловіків, один з яких має непогані статки, зважитися на грабежі та розбій – наразі з‘ясовують слідчі, котрі перевіряють затриманих на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів.

Коли до чергової частини Роменського відділу поліції з заявою про розбійний напад звернулась 77-річна жителька району, на місце події негайно виїхала посилена слідчо-оперативна група поліції

Як розповіла літня жінка, вночі до її будинку вдерлося двоє невідомих. В цей час вона ще не спала, і тому почула, як непрохані гості, зайшовши до оселі, стали нишпорити по кімнатах. Затим вони, погрожуючи застосування фізичної сили, почали вимагали у неї гроші. Злякавшись, старенька вказала їм схованку з заощадженнями. Відтак, забравши у бабусі 900 гривень, зловмисники «прихопили» з собою електричний млинок і старенький мобільний телефон, до того ж ще й прихопили з холодильника деякі продукти.

Над розкриттям цього вкрай цинічного по своїй суті злочину зосередились не лише оперативники, дільничні та слідчі Роменського відділу поліції, а й найбільш досвідчені працівники ГУНП в Сумській області. Після ряду оперативних та пошукових заходів вони вийшли на слід ймовірних підозрюваних. Чоловікам 36-ть та 40 років, вони з одного села.

Як з‘ясувалось під час слідчих дій, це не єдиний такий злочин, вчинений «кримінальним дуетом» - навесні та влітку 2017 року спільники подібним чином обібрали ще двох стариків.

В першому випадку, що стався у квітні місяці, жертвою їх нападу стала 79-річна жителька іншого населеного пункту Роменського району. Залишивши на околиці транспорт, на якому вони дісталися до села, зловмисники пішки рушили до оселі пенсіонерки. Спочатку вони тихцем обнишпорили подвір‘я та підсобні приміщення, а потім, зламавши фомкою двері, проникли до будинку. Перелякана бабуся під загрозою застосування сили віддала нападникам останні 80 гривень, що залишались в будинку «про чорний день». Мізерна здобич не задовольнила спільників, тож вони при виході з будинку прихопили старенький радіоприймач, ліхтарик та цукерки. А щоб зовсім з «порожніми» руками не йти з двору, забрали бочку з 40 літрами дизельного палива, котре старенька тримала для трактора на оранку свого городу.

Наступною жертвою подільників став одинокий 77-річний пенсіонер з іншого села. Зловмисники діяли за тією ж схемою, що й в першому випадку. В результаті нападу вони «здобули» у дідуся 3500 гривень, радіоприймач, ТВ-тюнер та пульт до телевізора.

Згодом деякі з відібраних у стариків речей оперативники під час обшуків виявили та вилучили за місцем мешкання як самих підозрюваних, так і в родичів одного з них. Як з’ясувалось, 36-річний нападник окремі речі зі своєї частки здобичі продав рідним, не повідомивши, звідки у нього взялись ці речі.

Зараз обидва затримані у вчиненому зізнаються, пояснюючи, , що спочатку мали намір обмежитись крадіжками металевих речей, аби здати поцуплене в металобрухт. А на грабіж пішли, бо нічого з очікуваного не знаходили, то ж і вдирались до помешкань, аби не повертатися з «порожніми руками».

Що цікаво: у всіх випадках на справу чоловіки їздили вночі, своїм транспортом. Жертвами обирали пенсіонерів виключно одиноких, з різних сіл. З собою брали фомку, ліхтарики та рукавички. Отриману «здобич» ділили між собою.

Що ж штовхнуло на такі злочини обох чоловіків, у кожного з яких є родина, а один, до того ж, має ще й чимале господарство, - нині в рамках відкритого кримінального провадження з‘ясовує слідство. Чоловікам інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 187 (розбій) та ч. 3 ст. 186 (пограбування) Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, і нині вони обидва знаходяться в слідчому ізоляторі. За скоєне їм загрожує до дванадцяти років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Сумської області