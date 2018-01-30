В Кузбассе наркоторговец убил и сжег постоянного клиента

По решению суда житель Прокопьевска, виновный в убийстве, проведет за решеткой 13 лет. Отбывать этот срок он будет в исправительной колонии строгого режима, сообщает официальный сайт областного управления СК РФ.

По версии следователей, 25-летний местный житель неоднократно приобретал у обвиняемого наркотические средства, однако лично знаком с ним не был, общаясь с продавцом по телефону. В процессе очередного разговора, делая заказ, клиент предложил наркодилеру встретиться и познакомиться лично. Однако осужденный ответил отказом.

Потерпевший "оскорбил продавца нецензурной бранью", сказано в пресс-релизе СК РФ. Тогда обиженный наркодилер, находясь в тот момент в алкогольном опьянении, решил проучить грубияна. Он подкараулил мужчину, когда тот забирал наркотическую закладку из тайника, и начал его избивать. "Когда парень потерял сознание, обвиняемый поместил его в багажник автомобиля и вывез в район технологической дороги. Там мужчина избил потерпевшего до смерти, после чего забросал тело ветками и с места преступления скрылся", - пояснили в управлении СК РФ.

На следующий день мужчина решил более тщательно скрыть следы совершенного преступления. Он вернулся на место преступления, обложил тело потерпевшего автомобильными покрышками, облил горючей жидкостью и поджег. Спустя некоторое время полуобгоревший труп нашли прохожие.

"Установить личность погибшего удалось в кратчайшие сроки. Им оказался ранее судимый 25-летний местный житель", - пояснили в управлении СК РФ. А личность подозреваемого в убийстве удалось выяснить в апреле 2016 года.

Бойцы ОМОН задержали наркоторговца, после чего в его жилище были найдены около 400 граммов наркотического вещества растительного происхождения.

Мужчине инкриминировали ч. 1 ст. 105 ("Убийство"), ч. 2 ст. 228 ("Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере") УК РФ.

Добавим, в среде наркоманов и наркоторговцев царят жестокие нравы. На днях было опубликовано видео жестокой расправы над мужчиной в Воронеже. Там группа линчевателей, нанятых наркомафией, отрезала палец местному жителю "за кражу закладки с наркотиками".

По предварительным данным, пострадавший работал в интернет-магазине, через который распространялись наркотики. В какой-то момент молодого человека с ником Underground заподозрили в том, что он присвоил одну из "закладок". Тогда наркодилера зверски избили с использованием бейсбольной биты, а также ранили ножом для разделки мяса.

Нападавшие были готовы убить его, но в итоге решили лишь покалечить, отчленив палец. "Да мало одного! За него максимум тридцатку дадут. Можно ему голову оторвать за четыре сотки. Давай его грохнем?! Ребята, мы за ровные движения! Никогда не кидайте людей", - заявил один из участников самосуда.

Затем потерпевшего заставили приложить мизинец к деревянной бите. После этого молодому человеку отрубили палец тесаком. Шокирующее видео расправы публиковал канал "Вести.ru". // NEWSru.com