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В Запорожье мужа-ревнивца, изрезавшего соперника, посадили на 7 лет

30.01.2018 14:25

В Запорожье суд приговорил к семи годам лишения свободы мужчину, который пытался убить человека из ревности.

Как стало известно, инцидент произошел накануне Нового года, когда муж с ножом накинулся на соперника, сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Автор фото: Сергей Ревера, &quot;Сегодня&quot;

В ходе нападения ревнивец несколько раз ударил человека в область печени и в грудную клетку.

"Тем самым злоумышленник совершил все необходимые действия, которые считал нужными для убийства потерпевшего С. Однако гражданину С. была оказана первая медицинская помощь и он остался жив", – говорится в сообщении.

В суде мужчина настаивал на том, что он оборонялся, но судьи все же посчитал его виновным в покушении на убийство.

Впоследствии апелляционный суд отклонил жалобы и оставил приговор в силе – семь лет лишения свободы. // Сегодня

 

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