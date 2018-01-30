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Боевики на Донбассе начали принудительный призыв мужчин на службу

30.01.2018 14:38

На временно-оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российско-оккупационные войска начали принудительный призыв на военную службу мужчин в возрасте до 45 лет.

Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

Боевики на Донбассе начали принудительный призыв мужчин на службу - разведка

“На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей так называемым командованием российско-оккупационных войск принято решение о проведении принудительного призыва на так называемую военную службу жителей временно оккупированных территорий Донбасса мужского пола в возрасте до 45 лет. Это происходит с целью доукомплектации этих подразделений, а по сути бандформирований, до штатной потребности. Для исполнение этого решения работники так называемых военкоматов на временно оккупированных территориях осуществляют поиск лиц, акцентируя внимание на категории юношей, которые вообще не проходили так называемую военную службу”, — сообщил Д.Гуцуляк.

 

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