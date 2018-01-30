Відбулося перше випробування української крилатої ракети

Сьогодні відбулися успішні перші льотні випробування нової ракетної техніки - української крилатої ракети наземного базування, яка здатна точно уражати наземні та морські цілі. Про це повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов після завершення випробувань.

За його словами, це повністю українська розробка конструкторів державного підприємства «ДержККБ «Луч» у співпраці з іншими державними і приватними підприємствами ОПК України. «Під час випробувань, які відбулись успішно, перевірялися льотні характеристики та робота систем ракети», - пояснив він.

О. Турчинов також повідомив, що РНБО України, яка координує національну ракетну програму, поставила задачу «розробити комплекси крилатих ракет не тільки наземного, але і також морського та повітряного базування». «Дальність дії наших крилатих ракет та їх бойове спорядження не суперечать підписаним Україною міжнародним угодам для такого виду зброї», - додав він.

«Для України це дуже важлива подія, тому що після тотального роззброєння української армії відповідно до Будапештського Меморандуму, на озброєнні Збройних Сил України не залишилося жодної крилатої ракети», - повідомив О. Турчинов.

«Сьогоднішніми випробуваннями ми відкрили новий етап ракетної програми, відповідно до якого наші Збройні Сили повинні отримати потужні високоефективні крилаті ракети, здатні на великій відстані точно вражати ворожі цілі», - наголосив Секретар РНБО України, підсумувавши, що ракетні комплекси такого класу «є важливим фактором стримування агресора». // turchynov.com