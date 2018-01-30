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Антимайдановца «Топаза», наконец, приговорили к 8 годам лишения свободы

30.01.2018 15:07

Если решение суда вступит в силу, то Кромского должны будут пересчитать, согласно "Закону Савченко" и ему останется отсидеть всего около двух лет

Киевский районный суд Харькова признал Игната Кромского, известного по позывному "Топаз", виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в массовых беспорядках и незаконном завладении авто. Об этом сообщает "МедиаПорт".

057.ua

Коллегия судей приговорила Кромского к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Отмечено, что если приговор вступит в силу, суд должен будет согласно "Закону Савченко, который действовал до 21 июня 2017 года, засчитать в срок отбывания наказания время, проведенное Кромским в СИЗО.

Если решение суда вступит в силу, Кромскому, останется "отсидеть" около двух лет.

Защиты Кромского на заседании не было, но у него еще есть право на апелляцию.

Харьковчанин Игнат Кромской был членом охраны "Антимайдана" в Мариинском парке в Киеве. Стал известен по позывному "Топаз" после появления в сети Интернет видео, снятого в лагере "Антимайдана".

Также он участвовал в захвате здания Харьковской ОГА 1 марта 2014 года, а также принимал активное участие в массовых беспорядках весной 2014 года. // 112.ua

 

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