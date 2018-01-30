Под Киевом у братьев-наркоторговцев изъяли около 3 кг марихуаны

Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, работники Сквирского отдела полиции получили оперативную информацию, что в районе распространяют наркотики. Во время отработки полицейские вышли на двух родных братьев 30 и 36 лет.

Задержали злоумышленников на улице в момент продажи наркотиков одному из местных жителей. Там во время поверхностного осмотра у них правоохранители изъяли 2800 г марихуаны. После продажи наркотического средства дилеры рассчитывали получить около 40 тыс. гривен.

Во время обыска по месту жительства одного из мужчин полиция обнаружила еще около полкилограмма каннабиса и деньги от преступной деятельности.

По факту сбыта наркотических средств полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Мужчины задержаны и находятся в изоляторе временного содержания. Братьям грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. // Сегодня