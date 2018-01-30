На Тернопільщині викрито схему вимагання коштів за отримання ліцензії

Співробітники управління захисту економіки Тернопільщини спільно з працівниками слідчого управління поліції в області викрили незаконну схему збагачення.

Поліцейські встановили, що до неї причетні приватні структури та посадові особи Тернопільської державної архітектурно-будівельної інспекції. Зловмисники заробляли чималі кошти за сприяння в отриманні ліцензій на виконання будівельних робіт.

Ціна питання для одного з підприємців, котрий звернувся за будівельною ліцензією, окрім офіційних платежів, склала 800 американських доларів та п’ять тисяч гривень.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Тернопільської області.

Вирішується питання про обрання підозрюваним міри запобіжного заходу.

Національна поліція України