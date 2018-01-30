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Трое россиян отомстили 18-летнему собутыльнику-педофилу... изнасиловав его

30.01.2018 15:52

Сарапульским межрайонным следственным отделом управления СК РФ по Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении трех жителей Сарапула, которых подозревают в сексуальном насилии над приятелем. Мотивом расправы была неприязнь, возникшая к собутыльнику в связи с тем, что его дважды привлекли к ответственности за изнасилование несовершеннолетних.

Все три соучастника самосуда над насильником заключены под стражу. Им грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы, сообщает официальный сайт республиканского управления СК РФ.

Картинки по запросу изнасиловали педофила

По версии следователей, в ночь на 11 января 2018 года обвиняемые находились в квартире одного из них и употребляли алкогольные напитки с 18-летним потерпевшим. В ходе пьянки мужчины узнали, что он был ранее судим за преступление против половой неприкосновенности 15-летней девушки. А в настоящее время юношу вновь привлекли к уголовной ответственности за аналогичное преступление, совершенное в отношении 13-летней девочки.

"Обвиняемые, решив "наказать" потерпевшего, избили его и совершили сексуальное насилие", - говорится в пресс-релизе.

Линчевателями оказались мужчины в возрасте 18, 21 и 30 лет. Им инкриминируют п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").

"В рамках расследования уголовного дела проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены восемь экспертиз, в том числе судебно-психиатрические, судебно-медицинские, дактилоскопические и иные", - заключили в следственном ведомстве. // NEWSru.com

 

 

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