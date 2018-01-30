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В Киеве мужчина пытался в банке расплатиться за автомобиль 300 тысячами «фантиков»

30.01.2018 16:05

Сегодня в Киеве в одном из отделений ПриватБанка службой безопасности банка задержан и передан полиции житель столицы, который пытался внести в счет оплаты автомобиля около 300 тысяч фальшивых гривен, изготовленных кустарным способом с помощью обычного ксерокса.

Как сообщили в СБ ПриватБанка, по словам задержанного, эти деньги он получил в «фирменной» упаковке одного из частных украинских банков от нелегального валютного менялы в качестве оплаты за 11 тысяч долларов США. С нелегальными «валютчиками» клиент познакомился в Интернете, а полученные деньги пересчитать поленился.

«Изъятые фальшивки даже фальшивыми деньгами назвать сложно, такую подделку видно без применения спецоборудования, – отмечает руководитель службы безопасности ПриватБанка Сергей Болотин. – Этот случай в очередной раз доказывает, что самым выгодным и безопасным способом обмена валюты является операции в кассе банка».

Изъятые фальшивки и их незадачливый владелец переданы полиции. По фактам мошенничества открыто уголовное производство, полиция предпринимает меры по задержанию «валютчика» и его возможных подельников.

«УК»

 

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