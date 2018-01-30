На Житомирщине два человека погибли в авто, налетевшем на отбойник

Два человека погибли в результате ДТП в Житомирской области, сообщает пресс-служба патрульной полиции Житомира.

Авария произошла сегодня на автодороге "Киев-Чоп".

"По предварительной информации, 39-летний водитель легковушки "Шкода", двигаясь в направлении г.Житомира, не справился с управлением транспортным средством и совершил столкновение с колесоотбойником. На момент ДТП в салоне автомобиля, кроме руководителя, находились еще трое пассажиров. Их личности сейчас устанавливаются.

Водитель и 20-летняя пассажирка погибли на месте происшествия, еще двум - мужчине, 1993 г.р., и женщине, 1971 г.р. - оказана медицинская помощь без госпитализации.

Предварительная правовая квалификация события - по ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия. // УНН