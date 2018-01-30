В Ужгороді відбулась стрілянина за участі сина кримінального авторитета Копчі

Сьогодні, 30 січня близько 5 год ранку, після сварки групи осіб відбулась стрілянина неподалік Перечинського вокзалу в нічному барі-караоке "Соло" на вул. Фединця, 50 в Ужгороді (район площі Корятовича).

Як повідомив Закарпаття онлайн громадський правозахисник Віталій Грегор, стрілком виявився Юрій Копча - син закарпатського кримінального авторитета Володимира Копчи, сумновідомого вбивством людини в 2011 році на Березнянщині, який нещодавно здався поліції.

Ужгородська поліція оперативно знайшла та затримала Ю.Копчу, наразі вирішується питання про оголошення йому підозри, а опісля обрання запобіжного заходу. За наявною інформацією попередньо цей злочин кваліфікують за ст.296 Кримінального кодексу України "Хуліганство".

Мешканці даного району характерезиють місцем постійних бійок, в т.ч. за участі "березнянського" криміналітету, одного разу навіть були пошкоджені навпроти припарковані машини.